На Крещение горловчане смогут окунуться в прорубь на четырех водоемах

Приближается Крещение Господне. В Горловке сохраняется традиция проводить этот праздник массово.



Окунуться в прорубь горловчане смогут в четверг, 19 января, во втором Короленковском пруду (р-н лодочной станции), в Кировском пруду, а также в пруду Еловый, расположенном в поселке Гурты и в водоеме в ж/м Октябрьский. Мероприятия будут проводиться с 11 до 16 час.



Для удобства горловчан будут установлены палатки для переодевания, оборудован подход к полыням. Во время проведения мероприятия будут дежурить бригады спасателей и медицинских работников.