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На Крещение горловчане смогут окунуться в прорубь на четырех водоемах

Вторник, 17 января, 2017

Приближается Крещение Господне. В Горловке сохраняется традиция проводить этот праздник массово.

Окунуться в прорубь горловчане смогут в четверг, 19 января, во втором Короленковском пруду (р-н лодочной станции), в Кировском пруду, а также в пруду Еловый, расположенном в поселке Гурты и в водоеме в ж/м Октябрьский. Мероприятия будут проводиться с 11 до 16 час.

Для удобства горловчан будут установлены палатки для переодевания, оборудован подход к полыням. Во время проведения мероприятия будут дежурить бригады спасателей и медицинских работников.

Остается только напомнить, о необходимости быть осторожными, находясь вблизи водных объектов во время празднования: соблюдайте правила безопасности поведения на воде, если вы решили окунуться, то нужно это сделать в специально отведенных для этого местах, помните, что продолжительное пребывание в зимней холодной воде приводит к переохлаждению организма.



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