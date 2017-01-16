Увидят ли украинцы новую минимальную зарплату

Во-первых, она будет не 3200 гривен, а 2500 на руки. Во-вторых, в бюджетных организациях и в частном бизнес денег не прибавилось, а потому уже сейчас руководители строят планы по сокращению персонала, либо переводу его на неполную ставку.

Повышение минимальной зарплаты с 1 января до 3200 гривен вынудило многих работодателей искать варианты, как обойти эту норму. Дело в том, что с ростом минзарплаты выросли и отчисления, которые должен делать работодатель. Для многих из них это оказалось непосильной ношей.

Как бизнес постарается обойти повышение и какая ответственность за это грозит, разбиралась «Страна».

Минимальная зарплата на руки будет не 3200, а 2500

До повышения с каждой минзарплаты приходилось отдавать 41,5% налогов: 22% в Пенсионный фонд (Единый социальный взнос), 18% — налог на доход физических лиц и 1,5% — военный сбор. По состоянию на декабрь 2016 года минзарплата составляла 1600 гривен, а налоговая нагрузка — 664 гривны.

По новым нормам, с 1 января, с 3200 грн. минзарплаты необходимо уплатить 22% единого социального взноса. Это 704 гривны. Минимальная общая налоговая нагрузка на одного работника с трудовой книжкой составит 1184 грн./месяц.

И пока чиновники всех мастей усиленно пиарили цифру 3200 грн. в месяц, вице-премьер Павел Розенко признал, что на руки украинцы будут получать существенно меньше. По его словам, после вычета всех налогов и сборов, реально чистыми на руки украинцы будут получать немногим более 2,5 тыс. грн. То есть, 3200 — это сумма «грязными». Из которой перед выплатой на руки высчитывается НДФЛ и военный сбор (вместе около 20%).

Но еще больше заплатит работодатель в виде начислений на фонд заработной платы в виде ЕСВ (22%). Естественно, все это заставляет его задуматься как минимизировать риски.

Все типичные случаи можно разбить на три вида — ситуация в частном бизнесе с легальными зарплатами, ситуация в частном бизнесе с нелегальными зарплатами (в конвертах), ситуация в бюджетной сфере. Начнем с последней, потому что там проблем больше всего. Именно здесь больше всего людей, который получали зарплату ниже нового минимального порога.

1. Бюджетная сфера

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман выступил с грозным заявлением, что правительство будет пресекать перевод работников на неполную ставку и прочие ухищрения, чтобы не платить новую минимальную зарплату в полном объеме.

Возникло это заявление не на пустом месте. Дело в том, что во многих случаях повышение размера минимальной зарплаты не сопровождалось соответствующим увеличением финансирования бюджетных организаций и те теперь пытаются выйти из положения любыми способами.

«Тут какой финт ушами проделан: идея о повышении минимальной зарплаты возникла у Гройсмана между первым и вторым чтением бюджета, — говорит источник «Страны» в Минфине. — В тоже время, бюджетные организации дали свои предложения по статьям своих расходов еще накануне первого чтения. И после усушки и утруски они и легли в основу расходной части бюджета, принятого в первом чтении. Потом появилась тема с 3200 и бюджет под нее ко второму чтению пересчитали. Но сделали это впопыхах и на глазок. Поэтому, например, ко мне буквально на днях приходил жаловаться руководитель одной бюджетной структуры. У него рост расходов на зарплату после повышения минималки составил 30%, а ему бюджет увеличили по этой статье всего на 10%. То есть 20% дефицита и крутись как хочешь».

Опрос «Страны» показал, что эта ситуация является распространенным явлением. Например, в ряде ВУЗов уже сказали преподавателям готовится либо к сокращению, либо к переходу на неполную ставку. При сохранении реальной «полной» нагрузки. Именно по этому поводу возмущался Гройсман, но где взять бюджетникам денег не сказал.

Еще одна проблема возникла в местных бюджетах, на которые перекинули зарплаты в школах и в больницах. Денег, естественно, не добавили, а фонд оплаты труда из-за роста минималки значительно увеличится. Поэтому здесь как раз и будут наибольшее сокращения, чтобы не говорил премьер. В местных бюджетах, особенно в маленьких городах, больше денег явно не найдут.

2. Частный бизнес с легальными зарплатами

Здесь ситуация неоднозначная. Все зависит от того, какая сумма требуется для увеличения минимальной заработной платы (то есть, какова доля низкооплачиваемых работников и их количество) и есть ли возможность это повышение обеспечить за счет доходов компании.

Там где сумма небольшая и есть резервы для повышения, предприниматели, как правило, не будут экономить копейки и, дабы не драконить лишний раз трудовые коллективы, собираются поднять минималку без каких-либо сокращений персонала. О таких намерениях сказали «Стране» сразу несколько руководителей крупных предприятий

В то же время, в небольших городах на производстве и в сфере услуг зарплаты ниже 3200 гривен были довольно распространенным явлением. При том, что рентабельность бизнеса почти во всех сферах сейчас весьма низкая. И резерва, чтобы за счет прибыли профинансировать рост фонда оплаты труда, у части предпринимателей нет.

«У нас на заводе мы постоянно сокращаем персонал за счет автоматизации производства, — сказал «Стране» совладелец одного предприятий. — Повышение минималки даст повод провести дополнительную оптимизацию малоквалифицированного, низкооплачиваемого персонала. Тем более, что в нашей отрасли из-за роста цен на сырье, рентабельность продаж резко снизилась. Плюс мне приходится платить проценты по кредитам. Резерва для повышения нет».

«В первую очередь, пострадают депрессивные регионы, маленькие населенные пункты, где работы мало, а зарплата в 2000 гривен считалась неплохой», — сказал »Стране» экономист Виктор Скаршевский.

В Конфедерации свободных профсоюзов к повышению зарплат до 3200 хоть и относятся положительно, но полагают, что работодатели будут пытаться любыми путями избежать повышения отчислений.

«Людей будут отправлять за свой счет в отпуска, снижать ставки, увольнять», — считает председатель КСП Михаил Волынец.

3. Частный бизнес с зарплатами в конверте

Именно эта сфера была основной цель правительственной задумки по повышению минимальной зарплаты. Дело в том, что на многих частных предприятиях работает схема, при которой официально работник получает только минимальную (или около того) зарплату, а остальное он получает «черным налом» в конверте.

После повышения минималки, по идее, частный бизнес будет вынужден повысить всем зарплату до 3200. Соответственно, вырастут налоговые отчисления, уменьшится число людей, претендующих на субсидии. И это все вместе, как полагают в Кабмине, частично перекроет расходы бюджета на повышение минзарплаты.

В теории именно так это и должно выглядеть. Но на практике, как полагают эксперты, будет иначе.

«К сожалению, большая часть малого и среднего бизнеса не сможет себе позволить такого роста расходов, поэтому они прибегнут к различным методам оптимизации», — считает вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Павел Погиба.

Рассмотрим несколько примеров.

Сотрудник получал 1600 гривен «белой» зарплаты и 5 тысяч «черной». После повышения минзарплаты общая сумма выплаты может остаться такой же (6600 грн), но «белыми» он получит 2500, а в конверте будет выдано 4100. И это самый идеальный вариант. Он будет применяться в тех сферах, где конкуренция за рабочую силу велика и работодатели заинтересованы в удержании своих работников.

Но могут быть случаи и похуже. Так, ряд опрошенных предпринимателей, сказали «Стране», что сократят «конвертную» часть на суму увеличения налогов и сборов с возросшей легальной зарплаты. В приведенном выше примере, это около 800 гривен. То есть, в конверте работник получит уже не 4100, а 3300 (4100 минус 800). То есть общая сумма на руки уменьшится с 6600 до 5800 гривен.

Другие возможные варианты, к которым могут прибегнуть предприниматели для оптимизации — сокращение штата, фиктивное увольнение (то есть человек остается работать, но получает всю зарплату в конверте) и все тот же перевод на полставки.

«Из всей этой ситуации есть выход один — сокращение штата или перевод сотрудников на гражданско-правовые сделки, не требующие отчислений. Во многих случаях ситуация может закончиться фиктивным увольнением и выплатой всей зарплаты в конверте. Что еще сильнее ударит по налоговым отчислениям», — считает Павел Погиба.

Если с сокращением штата все понятно, то переход сотрудников на гражданско-правовые сделки требует дополнительного пояснения. Работник может зарегистрироваться как частное лицо-предприниматель. Но с принятием изменений к Налоговому кодексу и эта категория предпринимателей столкнулась с увеличением фискального давления. С 1 января 2017 года ФЛП (по-украински ФОП) придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли — все те же 704 гривны в месяц. Из-за этого нововведения уже тысячи лиц, зарегистрированных как ФЛП, были вынуждены срочно ликвидировать свои маленькие бизнесы, чтобы не платить налоги из воздуха.

Что касается перевода на неполный рабочий день, то по прогнозам экспертов, частный бизнес широко будет использовать этот способ, несмотря а предостережение Гройсмана.

«Кого-то под угрозой увольнения вынудят написать заявление о переходе на полставки, кто-то, выбирая между сокращением или работой на полставки, выберет последнее. Либо часть сотрудников уволят, а оставшихся за более высокую официальную зарплату заставят работать больше. Но не будет такого, что бизнес просто так начнет платить в 2 раза больше налогов в стране с неработающей экономикой», — говорит в комментарии «Стране» президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«При всем уважению к Гройсману, соглашаться ли на переход на неполную ставку или неполный рабочий день, это решают стороны, а не премьер-министр страны. Никто не вправе решать за человека, согласен он или нет вместо увольнения переходить на полставки. Если будет выбор — уволить половину сотрудников или всех перевести на полставки, я уверен, все выберут последний вариант. Особенно это актуально для компаний, которые частично выплачивают зарплаты в конверте», — считает адвокат Юрий Иващенко.

Работодателей пугают штрафами

Важный момент: с повышением минзарплат вступили в силу и новые наказания для работодателей за выплату зарплат в конверте.

Прежде всего, Министерство финансов получило свободный доступ ко всем государственным реестрам — к Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Госреестру регистрации имущественных прав и их ограничений, Госреестру имущественных прав на недвижимость, Госреестру актов гражданского состояния, к информации о застрахованных лицах, которая есть у Фонда общеобязательного государственного социального страхования, и другим реестрам. Это значит, что у Минфина появились полномочия проверить, как живет тот или иной гражданин Украины, каким недвижимым или движимым имуществом обладает, какие налоги платит. Проще говоря, соответствует ли его образ жизни — его доходам.

На законодательном уровне был расширен перечень оснований для проверки по соблюдению норм трудового законодательства. Теперь применить штрафные санкции к работодателям, смогут инспекции по труду, фискальная служба (в части уплаты налогов), а также органы местного самоуправления.

За невыполнение трудового законодательства работодателю грозит административная и уголовная ответственность.

Например, 320 000 грн. штрафа полагается за недопуск государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты в конверте).

Штрафом в 96 000 грн. будет наказан работодатель за каждого работника, который работает без оформления трудового договора (контракта) или работает полный рабочий день, хотя оформлен на неполное рабочее время (то есть человек официально должен работать 4 часа, но в реальности работает 8 часов).

Аналогичный штраф в 96 000 грн. предусмотрен за выплату заработной платы в «конверте».

Штраф в 32 000 грн. предусматривается при несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда (например, если не оплачена работа в ночное время, в выходной или праздничный день).

Впрочем, как говорит «Стране» бывший зам министра юстиции, адвокат Юрий Иващенко, нарушение трудового законодательства еще требуется доказать.

Например, о выплате зарплат в конверте должны быть свидетельства работников, или же инспекция должна поймать работодателя «за руку».

«Чтобы доказать этот факт, должно быть заявление кого-то из обиженных работников, что они получали зарплату в конвертах. Но на самом деле никто не заинтересован — ни люди, ни работодатели — жаловаться на зарплату в конверте. Эта норма была и ранее, другое дело, что сейчас ею начнут активно пользоваться. Но и как во многих других случаях, прогнозирую, что проверки будут избирательны. Это будет в режиме подстав, против «нужных» предприятий, против выбранных работодателей», — считает Иващенко.

«Давайте представим, что зашла проверка на предприятие, сидят люди, которые не оформлены там официально. Они могут сказать, что зашли к друзьям или просто проходили мимо, но не работают там, и доказать это все очень тяжело. Это расчет на взятки. Потому что дешевле будет заплатить проверяющим, чем платить официальные штрафы либо доказывать, что у тебя все законно. Отчасти это все профанация и коррупционные мотивы», — добавляет Александр Охрименко.

Страна.ua