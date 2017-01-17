Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света?

Во вторник, 17-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача электричества.

В связи с ремонтными работами с 8 до 16 час. без электроэнергии останутся жители нескольких улиц центральной части города: Нестерова (№ 2-63), Готвальда (№ 74-113), Минина и Пожарского (№ 37-130), Чкалова (№ 34-42), Снежнянская (№ 1-21), Толстого (№ 46-58), Дружковская (№ 1-26), частный сектор пос.Короленко. С 9 до 16 час. планируется временное отключение электроэнергии на ул.Рудакова (№ 76, 78).