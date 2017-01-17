Объявлен новый конкурс грантов

Проект трудоустройства переселенцев при поддержке Британского агентства международного развития реализовывает чешская неправительственная организация «Человек в беде».

Цель проекта — расширение малого и среднего бизнеса и создание новых рабочих мест для внутренне перемещенных лиц, живущих в Донецкой области.

Принять участие в проекте могут действующие предприятия или предприниматели, у которых есть бизнес-план расширения своего дела. По условиям проекта, получатель гранта должен предварительно инвестировать в бизнес собственные деньги — не меньше 40% от запрашиваемой суммы.

Финансирование победителей конкурса зависит от количества рабочих мест для ВПЛ, которые они создадут, но не больше 38 тысяч гривен на человека. Максимальная сумма гранта при создании четырех рабочих мест для переселенцев — 152 тысячи гривен.

Для участия нужно заполнить заявку. Вопросы можно направлять по электронной почте - job.ua@pinf.cz