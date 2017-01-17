Что в Украине можно купить за один доллар

Колебания курса доллара в Украине становятся уже привычными. Только с начала года наша нацвалюта просела более чем на 2 гривни: если 1 января средний курс был 26,8—27,5 грн за доллар, то 16 января — уже 28,1—28,8. А поскольку многие товары и услуги в Украине привязаны к курсу, и украинцы привыкли в уме всегда пересчитывать цены в валюте — «Сегодня» узнала, что у нас в стране можно приобрести на 1 доллар.

ПОКУПКИ. Один доллар сейчас — 28 гривен. За эти деньги можно, к примеру, проехать в дешевом такси 3—4 км — это стоит 25 грн. Или час за эти же деньги покататься на ледовых или роликовых коньках в торгово-развлекательном центре. Правда, это будет возможно только рано утром в будний день — 25 гривен за час катания вместо около 70 грн в «ходовое время».

А вот во многие музеи за доллар в столице пустят только пенсионеров либо школьников, ибо цены без скидок на входной билет начинаются от 30—40 грн. Например, пенсионеры могут вспомнить молодость, а школьники — узнать о прошлом, посетив столичный музей авиации — им билеты со скидкой в 50% и более: за 25 и 20 грн. Но в регионах знания стоят не так дорого — вход в историко-культурный заповедник «Запорожская Сечь» (остров Хортица) обойдется в 18 грн для взрослого.

В центральную научную библиотеку вы за доллар уже не попадете, хотя 1,5 года назад еще могли бы — ныне оформить читательский билет стоит более $2, или 50 грн вместо 20 грн. Но, оформив его, за доллар разрешат сфотографировать на свой фотоаппарат нужные страницы почти 30 изданий — по гривне за штуку.

Из еды можно подкрепиться либо попить в фастфуде: по 23—25 грн стоит гамбургер, большой картофель фри, апельсиновый сок или капучино. А некоторые столичные парикмахерские предлагают помыть голову за 25 грн. Также доллар в день обойдется поездка на работу в Киев для жителей близлежащих пригородов: маршрутка 9—10 грн в один конец плюс расходы на гортранспорт.

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. По данным Нацбанка, предыдущий период «спокойного» доллара закончился 1,5 года назад, в июле 2015-го. Тогда курс, стабилизировавшийся на 22 грн/$, снова начал ползти вверх, в итоге американская валюта подорожала к январю 2016-го до 28 грн.

Госслужба статистики подсчитала: инфляция за это время составила около 36%, но что-то подорожало больше, что-то меньше. Мы сравнили, что же можно было купить тогда и сейчас за 1 доллар (см. инфографику). Однозначный вывод — больше всего по карману ударят развлечения. Например, бокал вина за доллар вам в кафе уже не продадут, нужно минимум $1,5, бокалов пива выпьете один, а не два. Меньше теперь купим хлеба, молока, яиц, сыра, круп. Подорожали и лекарства, например, валерьянка в таблетках. Четко отследили рост курса продавцы минеральной воды и кофе, а также букинисты — их товара на доллар можно купить столько же и сдачи не будет.

Зато проезд в метро и троллейбусах-автобусах стал в долларах дешевле, ибо цены на них (по крайней мере в Киеве), за 1,5 года не изменились. Кроме маршруток, которые подорожали в среднем на 20%.

Реальные заработки стали меньше

За 1,5 года выросли не только курс доллара и цены, но зарплаты. Так, по данным Госстата, средний заработок украинца, занятого полный рабочий день, составлял в ноябре 2016 года (последние данные) 5406 грн, а в июле 2015 г., с которым мы сравниваем — 4390 грн. То есть имеем рост на 23%, но по расчетам Украналитцентра, заработки в декабре превысят 5500 грн, или на 25% за 1,5 года. А вот с учетом инфляции за эти месяцы выходит, что реальная зарплата уменьшилась — в июле 2015 г. она упала на 22,2% по сравнению с июлем 2014 г., в ноябре 2016 г. выросла по сравнению с ноябрем 2015 г. на 8,4%. То есть каждая гривня теперь по покупательной способности стоит на 14 копеек меньше чем 1,5 года назад. На нынешний год аналитик Александр Охрименко прогнозирует рост средних зарплат на 15%, или около 800 грн. «Если достигнем инфляции в 8% за год, то реальная зарплата почти сравняется с заработками 2015 г.».

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