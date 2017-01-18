Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В среду, 18-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 14 час. без воды останутся жители нескольких улиц в центральной части Горловки: квадрат от ул.Краснознаменной до пр.Ленина (нечетная сторона) и от ул.Комсомольской до ул.Герцена.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9.30 до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в пос. Воробьевка.