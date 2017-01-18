Фронтовая Горловка: во вторник бои шли на севере

Окраины на севере и северо-востоке зашумели во второй половине дня. (в итоге неспокойно вечером было только на этом направлении). Сначала это были просто перестрелки, но затем стрелять начали из крупнокалиберного вооружения и тяжелого.

Ближе к 18 час. местные жители сообщили о боях с применением минометов на участке от Майорска до Гольмовского. В то же время, некоторые пользователи соцсетей утверждали, что «работал» танк.

Боевые действия были не самыми интенсивными по сравнению с предыдущими днями и продолжались приблизительно до полуночи.