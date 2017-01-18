Мошенники из Горловки запустили свою «горячую линию Ощадбанка»

Получена информация, о том, что с номера телефона 091-916-97-40 осуществляется автоматическая рассылка на случайные номера оператора связи «МТС Украина» сообщений с текстом «Ощадбанк» Вашу карту заблоковано. Для розблокування зверніться до контакт-центру за ном. 0919169740 гаряча лінія Ощадбанка».

Неискушенный абонент может подумать, что СМС-рассылка идет от имени «Ощадбанка». Однако, как выяснили компетентные органы, указанная СМС-рассылка осуществляется из Горловки.

Рассылка наудачу осуществляется для того, чтобы заполучить личную информацию о клиентах «Ощадбанка», а это открывает возможность последующего доступа к Интернет-банкингу для дальнейшего завладения денежными средствами простых граждан.

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