Правда и мифы о святой воде и крещенских купаниях

Грядет великий праздник Богоявления. Скоро потянутся к храмам люди — кто с пластиковыми, кто со стеклянными бутылями, кто с маленьким бидончиком, а кто — и с канистрой. Если спросить у них, куда и зачем они идут, ответ будет один: «Так в церковь же, воду посвятить! Крещение же!»

В преддверии праздника попытаемся разобраться, что такое святая вода, для чего она используется верующими, что с ней можно делать и чего нельзя. А также выясним, почему сегодня во многих епархиях просят воздержаться от купаний в «иордани», и как не навредить себе, если купаться все-таки очень хочется.

Что такое святая вода и зачем она нужна?

Чтобы понять, какое место в жизни христианина занимает святая вода, можно просто поинтересоваться греческим переводом этого слова. «Агиасма» на русском — «святыня». Именно как святыню и воспринимает ее православный верующий. Традиционно святая вода сопровождает нас с момента крещения, когда крещаемый трижды опускается в купель. Тем самым с него смываются грехи, и он рождается в новую жизнь — жизнь во Христе.

Многие благочестивые христиане стараются ежедневно принимать святую воду вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила, помазывают себя ею во время болезней и духовных искушений, с молитвой кропят дом, пищу. Немыслима без святой воды и жизнь храма: ей освящаются здание церкви, святой престол, чаша для Причастия и все предметы, употребляющихся в богослужении. Кропят верующих освященной водой во время крестных ходов и молебнов.

Для чего это делается? Святой Иоанн Кронштадтский говорил об этом так: «Почему употребляющие святую воду с верою исцеляются? Крест, погруженный в воду с молитвою веры, есть как бы Сам Господь Животворящий. Как одежды Спасителя проникнуты были Его жизнью, так вода, в которую погружается Животворящий крест, — сама проникается жизнью, оттого она и целительна» (Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе).

Через святыню мы призываем в нашу жизнь Господа, хотим, чтобы Им было проникнуто все, что нас окружает. Иными словами, христианские святыни не так просты, как могут показаться.

Про «крещенскую» и «богоявленскую» водичку

Великое освящение воды совершается Церковью дважды: в Крещенский сочельник (накануне Богоявления) и собственно в день праздника. Еще раз подчеркнем, что Богоявление и Крещение — это один и тот же праздник! Очень уж часто приходится слышать, что есть «крещенская» и «богоявленская» водичка. Мнение, что вода, освященная 18 и 19 января, разная, и набрать нужно каждой, равно как и использовать для разных нужд — заблуждение. И на Крещение, и в предшествующий сочельник вода освящается одним и тем же чином, так что разницы никакой нет и быть не может.

Крещенские купания: что может быть плохого?

В каких случаях купание в проруби на Крещение может принести духовный вред вместо ожидаемой пользы?

Во-первых, подобное отношение к святыне может привести к ее обесцениванию. Выше уже говорилось, с каким благоговением христиане принимают святую воду. Сознание же человека мало- или невоцерковленного меряет благодать по принципу «чем больше, тем лучше». Это, конечно, очень «по-нашему», но не по-христиански. С одной стороны, вроде бы верим, что капля и море освящает, с другой — кричим «еще, батюшка, еще, сюда не попало!» во время праздничного освящения.

Во-вторых, многие люди воспринимают купание как магический ритуал. Зачастую человеку хочется избавиться от грехов, невзгод или болезней одним махом. И погружение в прорубь — очень удобная для этого вещь. Не нужно анализировать свою жизнь, не нужно сгорать от стыда на исповеди, не нужно исправляться. Зато можно нырнуть — и вынырнуть здоровым или счастливым. Как будто даются Господом блага за удаль и бесшабашность молодецкую. Ну, а потом — снова в привычную жизнь, до следующего Крещения.

В-третьих, нередко подобные акты проходят неблагочестиво. Если посмотреть на большинство фотографий с купаний — как это выглядит? Мужчины в трусах, женщины в открытых купальниках прыгают в крестообразно вырубленную прорубь. Нередко после этого согреваются водочкой, закусывают. И где тут благочестие? Подобное развлечение скорее ассоциируется с масленичными гуляньями. Тот же дух: один сумел на смазанный маслом столб забраться, другой — по наковальне сильнее всех ударил…

Так что хочется особо подчеркнуть: крещенские купания — это только традиция, как блины на Масленицу. Если очень хочется и здоровье позволяет — окунитесь. Но если вы этого не сделаете — ничего плохого в следующем году по этой причине с вами не случится.

А если вы в этот праздник отправитесь в храм, да к тому же причаститесь Святых Христовых Таин — вот тогда действительно случится с вами чудо, больше которого ничего на этом свете не может быть.

Чего на Крещение делать не нужно категорически

— гадать и использовать для этого святую воду;

— верить, что в ночь с 18 на 19 января вся вода во всех источниках и даже кранах становится святой; что вода, набранная из источника в 12 часов ночи — самая «особая» вода;

— идти за водой (в церковь или на источники) ночью;

— ждать момента «становления» воды (что это такое — адекватным людям неведомо). Ставить в полночь воду в чашке или глубокой тарелке и ждать, когда она начнет «колыхаться и дрожать». Если такое, не дай Бог, случится — не нужно идти на улицу, смотреть в небо и загадывать желание. Нужно идти в церковь и рассказывать о своих «подвигах» священнику. Он скажет, что делать дальше;

— верить, что в полночь вода в реке останавливается даже начинает течь в другую сторону, и тем более — что это могут видеть далеко не все, а только достойные, избранные, праведные и т.д.;

— для исцеления от болезней принимать ванны со святой водой;

— если святая вода испортилась (позеленела или появился прогорклый запах), считать, что: а) батюшка плохо молился; б) вас ждут беды/болезни; в) вода «не освятилась»; г) ее можно вылить в унитаз. Священнослужители в таких случаях рекомендуют использовать воду для окропления жилища, автомобиля или вещей. Можно полить этой водой комнатные растения. Божья благодать никуда не девается, однажды дав, Господь ее не забирает обратно. Это нужно помнить.

А что говорят врачи?

Если вы все-таки решили на Крещение искупаться в проруби — ознакомьтесь непременно с приведенной ниже информацией. С целью узнать, кому можно купаться, кому — категорически нельзя, мы связались с главврачом Городского центра здоровья Татьяной Николаевной Мельник. Она сообщила, что их Центром разработан список медицинских рекомендаций относительно крещенских купаний. Он перед вами:

Считается, что купание на Крещение способствует исцелению от различных недугов. Что вам потребуется для купания в «иордани»? Запаситесь полотенцем и махровым халатом, комплектом сухой одежды, тапочками, чтобы не поранить ноги и чтобы не было скользко при ходьбе по льду, а если нет резиновых тапочек — можете купаться и в шерстяных носках, не забудьте и о резиновой шапочке.

Нужно помнить, что окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций и под присмотром спасателей.

Перед купанием в проруби обязательно разогрейте свое тело, сделайте разминку, пробегитесь.

Окунаясь, старайтесь не мочить голову — во избежание сужения сосудов головного мозга, не ныряйте в прорубь вперед головой. Погружение в воду с головой увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

Если вы окунаетесь в воду первый раз, ограничьте свое пребывание в проруби одной минутой.

После купания обязательно нужно растереться махровым полотенцем и, конечно же, одеться в сухую одежду, а затем — выпить горячий чай (из термоса), лучше всего из ягод, фруктов и овощей.

Не секрет, что в «иордань» могут окунаться далеко не все, так как противопоказаний к купанию в проруби немало. Так, зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

— сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

— центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

— периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

— эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

— органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

— органов дыхания (туберкулез легких — активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

— мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

— желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

— кожно-венерических заболеваниях;

— воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных полостей носа, отитах.

Помните: прежде чем окунуться в «иордань», обязательно нужно взвесить свои силы и оценить своё самочувствие. Будьте здоровы!

Екатерина Щербакова, Горловская и Славянская епархия