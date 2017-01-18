В Харькове бомж задушил горловчанку

В Харькове осужден житель Валковского района, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за умышленное убийство женщины.

Об этом говорится в приговоре суда. Осужденный был ранее судим, постоянного места жительства не имеет, жил в подвалах и в электричках. Мужчина зарабатывал тем, что просил милостыню.

Как установил суд, убийцу и жертву свел их общий знакомый, который зарабатывал в Харькове попрошайничеством. Преступление произошло в квартире жертвы после распития самогона. Убийца предложил женщине заняться сексом, но она отказалась. Бомж связал ей руки телефонным шнуром и 10 минут душил подушкой. Убедившись, что хозяйка мертва, вынес из квартиры для продажи шерстяное одеяло, кастрюлю и дуршлаг. Убийца заявил, что был очень пьян и не может объяснить, зачем убил женщину.

Родственники женщины рассказали, что потерпевшая в 2012 г. переехала в Харьков из Горловки. В 2014 г. у нее в квартире несколько месяцев жили знакомые из Горловки, которые познакомили ее с харьковскими пьяницами. После этого бомжи стали ходить к ней в гости. Перед убийством женщина гуляла с внуком. Отведя малыша к дочери, женщина вернулась домой, после чего связь с ней прекратилась. Дочь пришла узнать, что случилось, и нашла мать мертвой.

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