Водителей предупреждают о скользких дорогах

В регионе ожидаются осадки в виде снега, в результате чего на дорогах могут возникнуть гололедица и снежный накат.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области рекомендуют водителям очень предельно осторожными, выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно.

При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.