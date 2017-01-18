Водителей предупреждают о скользких дорогах

Среда, 18 января, 2017
В регионе ожидаются осадки в виде снега, в результате чего на дорогах могут возникнуть гололедица и снежный накат.
В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Донецкой области рекомендуют водителям очень предельно осторожными, выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.
Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.
Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно.
При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.