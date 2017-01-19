Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В четверг, 19-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 12 час. без воды останутся жители нескольких улиц в ж/м Гольмовский: Мушкетовская, Больничная, Загородная, Жидкова, Сов. Армии.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 час. до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в западной части Никитовского района, а с 9 до 15 час. планируется временное отключение подачи электроэнергии нескольких домов в ж/м Солнечный на ул.Бессонова, Рогозина.