Фронтовая Горловка: снова под огнем частный сектор Зайцево

Боевые действия в районе Горловки продолжаются.

В среду, 18 января, местные жители сообщили об их возобновлении около 15 час. по местному времени. Во второй половине дня до наступления темноты стреляли на западе, а в темное время суток бои были слышны с севера. Очевидцы сообщили, что под минометный обстрел снова попали окрестности Зайцево и Гольмовского. Кроме того, неспокойно было на Светлодарском направлении.

Позднее стало известно, что в Зайцево в результате прямых попаданий повреждены кровли и стены двух частных домов, еще один дом посечен осколками. О пострадавших не сообщается.