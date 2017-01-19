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В ОБСЕ намерены распространить работу наблюдателей на Донбассе на ночное время

Четверг, 19 января, 2017

После визитов в Киев и Москву глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил о намерении увеличить количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и организовать их наблюдения в ночное время, сообщает DW.

После переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Курц отметил решающую роль Москвы в решении конфликтов в Европе вообще и на «огромной ответственности» России в решении военного конфликта на Донбассе в частности.

По мнению Курца, Россия может внести большой вклад в решение конфликтов на всех территориях, которыми занимается ОБСЕ, а также в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

В интервью DW он сообщил, что вскоре 700 наблюдателей СММ получат дополнительное техническое оборудование, а их миссия в регионе будет продолжена. При этом австрийский министр отметил, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ не ведет наблюдение.

Самой большой проблемой Курц считает недостаток доверия между сторонами конфликта, а также у западных посредников.

В то же время Курц продемонстрировал в Москве стойкость позиции Евросоюза относительно введенных против России экономических санкций. В интервью российской прессе он отметил, что смягчение этих мер возможно только после полного выполнения Россией минских соглашений. Курц предостерег, что возможная отмена санкций не коснется тех из них, что наложены Западом на Россию за аннексию Крыма.

Левый берег



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