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У Донецкой железной дороги хотели похитить 1,5 млн. грн.

Четверг, 19 января, 2017

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как заявили в ведомстве сотрудники СБУ совместно с руководством филиала «Донецкая железная дорога» разоблачили механизм хищения денег, организованный чиновниками предприятия.

«Правоохранители установили, что чиновники среднего звена Донецкой железной дороги внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно увеличили их объем. Договор был заключен на почти три миллиона гривен. Оперативники СБУ выяснили, что чиновники завысили сумму реально выполненных работ на 1,5 миллиона, за что получили «откат» от коммерческой структуры», — говорится в сообщении.



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