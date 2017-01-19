 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Савченко рассказала, как вернуть Донбасс

Четверг, 19 января, 2017

Освободить Донбасс можно лишь отдав России Крым, считает она.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье. Для того, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они должны будут оставить оккупированным Крым и тогда заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Нет, вижу, но военный…», — уверена народный депутат.

В Кремле тут же отреагировали на такое заявление. В комментарии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вопрос принадлежности Крыма для РФ не является предметом дискуссий.

«Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — заявил он.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования