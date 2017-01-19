Савченко рассказала, как вернуть Донбасс

Освободить Донбасс можно лишь отдав России Крым, считает она.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье. Для того, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они должны будут оставить оккупированным Крым и тогда заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Нет, вижу, но военный…», — уверена народный депутат.

В Кремле тут же отреагировали на такое заявление. В комментарии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вопрос принадлежности Крыма для РФ не является предметом дискуссий.

«Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — заявил он.