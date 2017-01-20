В Украине судят переселенцев за получение помощи при наличии депозита в банке

Только прокураторой Днепропетровской области таких фактов незаконного получения пособия переселенцами зафиксировано 27.

В сообщении ведомства отмечается, что в Днепре собираются судить переселенку, которая имея депозит 50 тысяч гривен, получила от государства 5,5 тысяч гривен помощи.

Так, женщина, переселившись в Днепр, написала заявление в УТСЗН о предоставлении ей ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание. Позже выяснилось, что у нее имелся открытый депозит в сумме 50 тысяч гривен.

Как говорится в сообщении, она знала, что при наличии таких денежных средств на банковском счете оснований для получения государственной помощи нет и скрыла этот факт, внеся в заявление недостоверные сведения, за что в течение февраля-июля 2016 незаконно получила от государства 5,5 тыс. грн.

Местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в отношении переселенки за совершение мошенничества.