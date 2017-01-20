 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Украине судят переселенцев за получение помощи при наличии депозита в банке

Пятница, 20 января, 2017

Только прокураторой Днепропетровской области таких фактов незаконного получения пособия переселенцами зафиксировано 27.

В сообщении ведомства отмечается, что в Днепре собираются судить переселенку, которая имея депозит 50 тысяч гривен, получила от государства 5,5 тысяч гривен помощи.

Так, женщина, переселившись в Днепр, написала заявление в УТСЗН о предоставлении ей ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание. Позже выяснилось, что у нее имелся открытый депозит в  сумме 50 тысяч гривен.

Как говорится в сообщении, она знала, что при наличии таких денежных средств на банковском счете оснований для получения государственной помощи нет и скрыла этот факт, внеся в заявление недостоверные сведения, за что в течение февраля-июля 2016 незаконно получила от государства 5,5 тыс. грн.

Местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в отношении переселенки за совершение мошенничества.

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования