Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 20-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся абоненты нескольких домов на пр.Ленина (219, 221, 223, 225).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 час. до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на нескольких улицах в ж/м Румянцевский и Солнечный: ул.Бардакова, Кузьменко, Андреева, Янко (№ 49-169), Соколовского (17-19а).