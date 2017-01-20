ОБСЕ: в зоне АТО резко обострилась ситуация

Количество обстрелов выросло сразу же после зимних праздников.

После относительного затишья в зоне АТО ситуация снова начала накаляться. После Нового года и Рождества резко возросло количество обстрелов. Об этом рассказали в совместном заявлении представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик и председатель СММ Эртугрул Апакан.

- После относительного затишья в новогодний и рождественский период, те, кто предпочитают угрозы и применение силы, снова подрывают безопасность жителей Донетчины и Луганщины, — сказано в заявлении.

По словам Апакана, ситуация в Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.

Сайдик же заявил, что трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон.

Напомним, что согласно последним договоренностям, с 24 декабря 2016 года в зоне АТО должен был действовать режим прекращения огня в период новогодних и рождественских праздников. Однако он неоднократно нарушался.

КП в Украине