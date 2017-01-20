В Лондоне прошли слушания Украины и России по “долгу Януковича”

Высокий суд Лондона в четверг завершил слушания сторон по делу о возврате Украиной кредита России в размере 3 млрд. долларов, который в Киеве называют «долгом Януковича»

“Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении”, — сказал судья Уильям Блэр, под председательством которого проходило трехдневное заседание.

Впрочем, на этом судебное разбирательство вряд ли завершится, ведь любая сторона может подать апелляцию на вердикт суда и тогда разбирательство затянется на несколько лет.

Как известно, Россия подала иск в начале 2016 года, потребовав выплаты Украиной трех миллиардов долларов и процентов, со временем снизив их сумму до 75 млн. долларов.