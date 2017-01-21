В «ДНР» снова пообещали шахтерам погасить долги по зарплатам

Власти «ДНР» выплатят задолженности по зарплатам работникам горловских шахт после реструктуризации ГП «Артемуголь». Об этом в ходе приема в Горловке заявил представитель департамента угольной промышленности минэнерго «ДНР» Семен Загоруйко.

«На данный момент запущен процесс перехода ГП „Артемуголь“ в реструктуризацию, после чего всем сотрудникам предприятия в обязательном порядке будет выплачена задолженность по заработной плате. Это вопрос времени, но он будет решен в любом случае», — заявил он.

В декабре и.о. главы горадминистрации Иван Приходько заявлял, что к новогодним праздникам компания выплатит зарплаты. По данным TGorlovka, долги по зарплатам на момент написания заметки выплачены не были.

С весны 2014-го года работникам шахт Горловки было выплачено всего 4 полных зарплаты. Последняя — минувшим летом. Тогда руководство ГП «Артемуголь» заявило, что планирует также выплатить зарплату ко Дню шахтера, но на деле горняки так и не получили деньги.

Типичная Горловка