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Солнечные электростанции в Чернобыле желают строить 39 компаний

Суббота, 21 января, 2017

39 компаний из разных стран мира предложили инвестиционные проекты на строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне.

Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает пресс-служба Минэкологии. По его словам, предложения поступили из Китая, Германии, Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Белоруссии и Украины.

Причем, чтобы сделать более инвестиционно привлекательной эту идею, правительством была снижена стоимость аренды госимущества и упрощена процедура аренды земли на территории Чернобыльской зоны, ведь  в зоне отчуждения она остается непригодными для ведения сельского хозяйства.

«Мы не стремимся получать прибыль от использования земли, мы хотим, чтобы была прибыль от инвестиций», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что Украина намерена построить 34 солнечные электростанции общей мощностью более 120 МВт.

В ноябре две китайские компании анонсировали строительство солнечной электростанции в Чернобыле уже в этом году.

TRUST.UA



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