Фронтовая Горловка: на окраинах по-прежнему неспокойно

Практически всю пятницу в окрестностях города сохранялась напряженная обстановка.

С самого утра в стороне Зайцево периодически были слышны перестрелки, причем о стрельбе из крупнокалиберных пулеметов местные жители сообщили уже в 6 часов.Днем «шумело» Светлодарское направление, а вечером ситуация лишь обострилась.

Снова неспокойно было на севере Горловки, а также на западе и северо-западе, где применялся весь «комплект перемирия», включая тяжелое. В моменты затишья в некоторых жилмассивах можно было услышать и непрекращающийся бой в районе Авдеевской промзоны. Мощные «бахи» на северных окраинах города стихли ближе к 22 час. по местному времени.

Кроме того, в пятницу утром в районе Еленовки была ранена женщина, которая находилась в автобусе. Также стало известно, что в Яиноватой под обстрел попало железнодорожное депо. Пострадало здание, жертв нет.