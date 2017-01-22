Численность населения Горловки стремительно сокращается

В «ДНР» опубликовали статистические данные за январь-ноябрь минувшего года.

Как следует из сообщения, в 2016-м году естественный прирост населения в «ДНР» составил почти -21 тыс. человек.За этот период на территории самопровозглашенной республики родились 10750 человек, а умерли — 31546 человек. Более того, статистика позволяет также сравнить демографические показатели 2015-го и 2016-го годов и цифры говорят о том, что ситуация только усугубляется.

Демографические данные по Горловке также плачевны — население города за 11 месяцев сократилось на 2784 человека. В 2016-м году родились 916 чел., а умерли — 3700, т.е. в 4 раза больше. Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, сколько людей выехало в Россию и Украину на постоянное место жительства.

Подобная ситуация наблюдается как во всей Донецкой области, так и в Украине. Как сообщили в главном управлении статистики Донецкой области, в течение января-ноября 2016-го года численность населения уменьшилась на 17981 чел., в т.ч. вследствие природного сокращения — на 15692чел. и на 2289 чел. – за счет миграционного сокращения.

В Украине, по данным Государственной службы статистики, численность постоянного населения Украины на 1 декабря 2016-го года составила 42 млн 434,2 тыс. человек (без учета неподконтрольных территорий АР Крым, г. Севастополя и части зоны АТО). Естественное сокращение населения Украины в январе-ноябре составило -164280 человек.