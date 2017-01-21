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Все матчи сборов «Шахтера» — на каналах Футбол1/Футбол2

Суббота, 21 января, 2017

Вниманию болельщиков! Все поединки «Шахтера» на зимних сборах в Испании и Португалии покажут телеканалы «Футбол 1″/»Футбол 2″.

22 января команда Паулу Фонсеки встретится с польской «Краковией». Начало прямой трансляции на «Футболе 1″ в 10:55 по Киеву. Этот матч станет единственным в программе первого сбора.

Через несколько дней «оранжево-черные» отправятся в Португалию, где на 27 января запланирован спарринг со шведским «Норчепингом» (прямой эфир на «Футболе 1″ в 17:55).

На международном турнире Atlantic Cup «Шахтер» сыграет с чешским «Яблонцем» (31 января) и датским «Ольборгом» (3 февраля), после чего команду ждет матч финального этапа (6/7 февраля).

9 февраля «горняки» проведут еще один контрольный поединок. Соперник уточняется.

Террикон



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