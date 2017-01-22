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Украина получила почти 6 млрд. гривен от предприятий на неподконтрольной территории Донбасса

Воскресенье, 22 января, 2017

На неподконтрольной территории Донбасса работают более 20 крупных промышленных производств, которые платят налоги в украинскую казну, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. По его словам, на неподконтрольной территории Донецкой области работают 3 производственных предприятия корпорации «Индустриальный союз Донбасса», 8 – ДТЭК и 9 заводов группы «Метинвест». В Луганской области, по его словам, таких предприятий – 6.

«На крупнейших производствах работают более 73 тыс. человек, последних цифр под рукой нет, но вот за 2015-м и первый квартал 2016 года они заплатили налогов в бюджет 5 783,11 млн гривен», — сказал Черныш в интервью изданию «Газета.ru».

Он добавил, что эти цифры относятся к крупным предприятиям,  однако есть еще цеха, расположенные на неподконтрольной части Донбасса, однако работающие на украинское государство.

Черныш отметил, что все крупные промышленные предприятия могут завозить сырье и комплектующие на неподконтрольную территорию только на железнодорожном транспорте

«Под контролем силовых органов, разумеется — созданы специальные группы при Антитеррористическом центре из представителей военных, фискалов, сотрудников СБУ», — добавил министр.

Пакетами акций «Индустриального союза Донбасса» владеют Александр Катунин, Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Владельцем ДТЭК и «Метинвест» является Ринат Ахметов.

Новости Донбасса



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