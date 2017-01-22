На КПВВ появятся Центры административных услуг

Жители неподконтрольных территорий скоро смогут оформить акты гражданского состояния по украинскому законодательству прямо на контрольных пунктах въезда/выезда.

По словам министра по вопросам оккупированных территорий Вадима Черныша, правительству необходимо упростить процедуры.

«Уникальность этого плана в том, что там будут задействованы все службы. Фактически это задача тому или иному органу организовать работу так, чтобы гражданам с неподконтрольной территории было максимально удобно, в том числе и в получении административных услуг», — рассказал он.

Министр заявил, что предоставление административных услуг на КПВВ запланировано наладить в течение первого квартала 2017-го года. В частности, речь идет о регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины.