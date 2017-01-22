Фронтовая Горловка: стреляют уже с утра

После обеда в субботу боевые действия на севере и западе города вспыхнули с новой силой.

Так, уже около 15 час. местные жители начали сообщать о стрельбе из тяжелого: мощно, но далеко». Практически в это же время снова «зашумела» сторона Зайцево, а ближе к 17 час. на юго-западе было слышно крупнокалиберное вооружение и гранатометы.

По состоянию на 19 час. бой под Зайцево с применением минометов продолжался, а уже после 21 час. со стороны Широкой Балки были слышны «бахи» и видны вспышки. Ночью на севере все еще стреляли…

Утром в воскресенье местные жители также сообщили об активных боевых действиях на участке от Майорска до Гольмовского.