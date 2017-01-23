Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В понедельник, 23-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся абоненты нескольких улиц в пос. Байрак: Немировича-Данченко (№ 1, 3, 5), Старицкого (№ 1, 3, 9, 11), Черникова (№ 38, 40, 41, 42, 43, 45), а с 9 до 17 час. — в ж/м Солнечный: ул.Пролетарская, Днепровская.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 час. до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на нескольких улицах частного сектора в ж/м Комсомольский: Дивногорская (№ 53-65), Отечественная (№ 56-105), Ремесленная (№ 1-16), Сеченова (№ 2-15), Посмитного (№ 4-38), пер.Конотопский (№ 4-14), Стожко (№ 96-104), Светлая (№ 87-104), 20-го Партсъезда (№ 1-13).