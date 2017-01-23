Фронтовая Горловка: в воскресенье тяжелым гремели окраины

На протяжении всего дня жители близлежащих жилмассивов и поселков слышали как исходящие, так и прилеты на окраинах города.

Как уже сообщалось, в воскресенье стрелять начали с самого утра - активные боевые действия велись на севере и северо/западе Горловки. Так, с небольшими паузами, продолжалось весь день и очевидцы сообщали о применении не только стрелкового, АГС и минометов, но и тяжелого вооружения. Кроме того, периодически были слышны бои на Светлодарском направлении, на юго-западе (днем), а также на западе города. Но если в первой половине дня, в основном, пользователи писали в соцсетях о мощных одиночных раскатистых выстрелах, то после обеда вперемешку с ними гремели и прилеты.

Стоит отметить, что бои с применением тяжелого в окрестностях Горловки последнее время происходили лишь после наступления темноты, напротив, вечером горожане о боях писали меньше, хотя стрелять не переставали ни до полуночи, ни после…