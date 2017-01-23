«Шахтер» выиграл в первом спарринге 2017-го года

Стартовый тренировочный сбор в Испании горняки завершили победой над польской «Краковией».

Всю неделю тренерский штаб нагружал футболистов на тренировках и лишь в конце сбора команда провела свой первый в 2-17-м году матч, в котором соперником стала «Краковия». Дончане сыграли двумя составами по тайму. Отметим появление в старте Азеведо, пропустившего первую часть сезона из-за травмы, и Патрика, вернувшегося из аренды. К слову, голы в первом тайме забиты не были. После перерыва дебютировали Зубков и Бланко Лещук. Именно украинскому футболисту удалось открыть счет в игре после передачи Бернарда, а итоговый счет установил Дентиньо — 2:0.

Команда завершила первый сбор победой и вернулась в Украину, где игроки получили два выходных дня, а уже 25 января «оранжево-черные» отправятся в Португалию на второй этап предсезонной подготовки.