В ОБСЕ призывают стороны прекратить обстрелы населенных пунктов

Как говорится в сообщении пресс-службы специальной мониторинговой миссии, первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов и дать возможность людям, проживающим в них, вернуться к нормальной жизни.

«То, что в ходе конфликта разрушаются объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школы, — неприемлемо. То, что детям во время занятий в школе приходится слышать звуки обстрелов, — ненормально… Именно те, кто подписывали Минские соглашения, должны положить конец этому насилию, чтобы дети в Саханке, как и дети, проживающие по другую сторону линии соприкосновения, в Талаковке, могли вернуться к нормальной жизни. В ходе разговора с ними выяснилось, что все они хотят только одного — чтобы прекратились боевые действия и чтобы на их земле наконец наступил мир», — цитируют в пресс-службе слова А.Хуга.

Кроме того, рассказал он о критической ситуации в двух поселках, находящихся на линии фронта. Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане с трудом выживают в условиях конфликта, так как они страдают без электричества.

«Зато есть постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии», — подчеркнул он.

По его словам, «конфликт не стихает третью зиму подряд. Давно пора поставить интересы гражданского населения на первое место. Именно проблемы мирных жителей самым очевидным образом должны быть приоритетом для всех сил, находящихся в зоне безопасности».

Хуг заверил, что ОБСЕ будет продолжать наблюдать за выполнением достигнутых договоренностей сторон.

«Самое время выполнять все то, о чем договорились. Нет времени на дискуссии», — сказал он в завершении.