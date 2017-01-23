Горловчанин воровал в Харькове женские духи

Приговор мужчине вынес Киевский районный суд Харькова. Осужденный – ранее не судимый уроженец Горловки.

Суд установил, что в октябре злоумышленник украл из магазина «Брокард» женскую туалетную воду «Chanel Chance Eau Tendre f» стоимостью почти 4 тысячи грн.

Спустя пару недель мужчина украл две упаковки этой туалетной воды уже в другом магазине, однако на этот раз был задержан охранником.

Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что в Харькове бомж задушил горловчанку.

Depo.Харьков