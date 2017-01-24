Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 24-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 10 до 17 час. без воды останутся абоненты в ж/м Гольмовский.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 14 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на нескольких улицах в центральной части города: пр.Победы (№ 44-56), Пушкинская (№ 48-62), Герцена (№ 17-21), Черного-Диденко (№ 6-12). С 9 до 15 час. света не будет также в части пос. шахты им.Ленина, а с 10 до 15 час. — в пос. шахты им.Калинина.