Фронтовая Горловка: автобусы будут работать на час дольше

Вторник, 24 января, 2017
Об этом стало известно после совещания с перевозчикам, которое состоялось в понедельник, 23 января.
С 1 февраля график движения автобусов будет продлен на один час. На некоторых маршрутах, возможно, транспорт будет работать еще дольше. Кроме того, шла речь и об увеличении количества автобусов.
Контролировать соблюдение графиков перевозчиками собираются при помощи диспетчерской службы, которая должна открыться на следующей неделе, для того, чтобы местные жители могли сообщать в случае нарушения графика.