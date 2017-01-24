Фронтовая Горловка: автобусы будут работать на час дольше

Об этом стало известно после совещания с перевозчикам, которое состоялось в понедельник, 23 января.

С 1 февраля график движения автобусов будет продлен на один час. На некоторых маршрутах, возможно, транспорт будет работать еще дольше. Кроме того, шла речь и об увеличении количества автобусов.

Контролировать соблюдение графиков перевозчиками собираются при помощи диспетчерской службы, которая должна открыться на следующей неделе, для того, чтобы местные жители могли сообщать в случае нарушения графика.