Фронтовая Горловка: весь день стреляли в стороне Дебальцево

Практически с самого утра и весь день была слышна стрельба с восточных окраин.

Как сообщили местные жители, стреляли из тяжелого на Дебальцевском направлении. Уже днем неспокойно стало на севере.

Ближе к 17 час. здесь также начало работать тяжелое, кроме того активизировалась сторона Светлодарска.

Поздним вечером начал «просыпаться» юго-запад, а ближе к полуночи здесь, а также на северо-западе, бои уже шли полным ходом. Причем, началось все с мощных исходящих, утверждали пользователи соцсетей.

Спадать интенсивность боевых действий начала лишь после 2 час. ночи.