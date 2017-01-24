Дети-переселенцы сыграют в футбол

По всей стране планируется проведение большого футбольного турнира, рассказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

По ее словам, соревнования, в которых примут участие более 5 тысяч мальчиков и девочек (учащиеся более 300 школ), начнутся весной. Участниками станут дети-переселенцы, которые проживают в различных населенных пунктах. На данный момент расписание игр еще составляется, но известно, что школы, из которых будут отобраны команды, находятся в областях, где больше всего переселенцев: Донецкая, Луганская, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская. Финал же проведут в Киеве.

В международной организации уверены, что мероприятие будет полезным для детей, которые пострадали от войны. Прежде всего, речь идет о таких жизненных навыках, как умение работать в команде, поддерживать друг друга. Ради этого, здесь готовы поддержать проект финансово.

«Мы не можем рассчитывать, что родители будут платить за такие мероприятия — все обеспечивает ЮНИСЕФ (включая спортивную форму, оборудование, мячи, которые уже были предоставлены школам). Стоимость переездов и размещение тоже покрывается», — сообщила Джованна Барберис.

В ЮНИСЕФ также обещают привлечь к проекту звезд украинского футбола и даже работаем над тем, чтобы привлечь футболистов мирового уровня.