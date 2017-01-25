Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В среду, 25-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 18 час. без воды останутся абоненты в ж/м Солнечный и пос. машзавода.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 14 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на нескольких улицах в центральной части города: Григоращенко (№ 91-136), Кутузова (№ 105-152), Беспощадного (№ 10-14), Стахановская (№ 128-183), Белинского (№ 46-107).