В Бахмуте преподаватель иняза требовал взятку

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, в Бахмуте (бывший Артемовск) разоблачили завкафедрой института.

Так, 24 января, правоохранители уличили в получении неправомерной выгоды завкафедрой Горловского института иностранных языков.

Известно также, что педагога задержали в подъезде многоэтажного дома при получении взятки в 2 800 гривен за положительное решение вопроса о сдаче зачетов и экзаменов при отсутствии студента.

Подчеркивается, что учащийся сам обратился в правоохранительные органы.