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В Славянске почти год не могут найти подрядчиков для строительства жилья переселенцам

Среда, 25 января, 2017

В Славянске продолжается история с ремонтом общежитий под жилье для переселенцев. В частности, продолжается поиск подрядчиков, в связи с чем объявлен новый, четвертый по счету, тендер. Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса».

Заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный сомневается, что в этот раз удастся найти застройщика. По его словам, некоторые из них подозреваются в мошенничестве.

По условию тендера, победитель должен за свои средства провести строительства жилья, после чего ему будет возвращена договоренная сумма.

«Поскольку это деньги Евросоюза, то мы имеем такой риск, как фирма не выполнила работу, а аванс уже получила. Возникает вопрос: кто будет отвечать за этот израсходованный аванс перед Евросоюзом?», — говорит Подлесный.

Ес выделил 720 тысяч евро на строительство жилья для переселенцев еще весной 2016 года.

Новости Донбасса



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