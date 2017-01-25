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Угроза экологической катастрофы под Горловкой сохраняется

Среда, 25 января, 2017

Химическое загрязнение, в первую очередь, грозит Новгородскому.

Как заявили наблюдатели ОБСЕ, из-за боевых действий эксперты специальной мониторинговой миссии не могут обследовать хранилища фенольного завода и укрепить их в случае необходимости. Если дамбу отстойника повредят снаряды, то вредные отходы предприятия могут попасть в реку, из которой люди берут воду.

О том, что невозможность своевременного ремонта грозит экологическим бедствием, «Кочегарка» сообщала уже не раз.

Опасные объекты уже почти три года находятся между позициями противоборствующих сторон. По словам местных жителей, туда часто прилетают вражеские снаряды и мины.

«Для того, чтобы не было протечек кислых отходов, необходим постоянный мониторинг», — отметил председатель поселкового совета Новгородского Николай Ленко.

Он утверждает, что пока ситуация не критична. Полгода назад работники фенольного завода частично укрепили дамбу, однако с тех пор вооруженные сторонники «ДНР», якобы, не подпускают никого к объекту. Поэтому, в каком состоянии накопители сейчас, — неизвестно.

«Завод и отстойники находятся в устье реки Кривой Торец, которая впадает в Северский Донецк. Она идет в Дон и Азовское море, и может привести к экологической катастрофе не только нашего региона, но и России», — добавил Ленко.

По материалам интернет-изданий



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