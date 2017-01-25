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Эксперты поставили Россию и Украину на одну ступеньку уровня восприятия коррупции

Среда, 25 января, 2017

Международное движение по противодействию коррупции Transparency International в среду, 25 января представляет результаты 22-го Индекса восприятия коррупции. 131-ю строчку Россия поделила с Ираном и Непалом, а также соседними Украиной и Казахстаном, пишет Дождь.

Индекс восприятия коррупции рассчитывается по собственной методике Transparency International, которая основана на 13 показателях, среди которых обобщенные статистические данные и результаты глобального опроса экспертов. Страны ранжируются по шкале от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (полное отсутствие коррупции).

Три нижних строки (174-176) заняли Северная Корея (12 баллов), Южный Судан (11) и Сомали (10). Наименее коррумпированными оказались Дания (90 баллов), Новая Зеландия  (90) и Финляндия (89). Скандинавские страны и год назад получили высокую оценку в индексе Transparency International. Германия, как и год назад, заняла десятую строчку вместе с Великобританией и Люксембургом. США — на 18-м месте, Франция — на 23-м.

Бразилия, Индия и Китай поделили 79-ю строчку вместе с Белоруссией. К слову, Белоруссия за год поднялась на 28 мест.

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