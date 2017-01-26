Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В четверг, 26-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 10 до 14 час. без воды останутся абоненты нескольких улиц в ж/м Гольмовский: Больничная (№ 12, 14, 15, 16, 17, 19), Архипова (№ 15, 17, 19), Загородняя (№ 2, 4).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9.30 до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на нескольких улицах в пос. Байрак и Октябрьский.