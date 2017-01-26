Фронтовая Горловка: несостоявшееся ограбление магазина и сразу пять взломанных за два дня машин

Какие преступления произошли в Горловке за последние дни.

В Центрально-Городском районе была предпринята неудачная попытка совершить кражу в магазине. Злоумышленник пытался проникнуть в магазин через подвальное помещение соседнего дома, для чего решил выдолбить проход. Однако, в момент демонтажа стены сработала охранная сигнализация магазина и его удалось оперативно задержать.

Кроме того, в соцсетях горожане обсуждают массовый взлом автомобилей в районе Северной проходной. Так, неизвестные сначала разбили стекла в трех автомобилях и и украли из них личные вещи владельцев, а через несколько дней там же были взломаны еще две машины.