На КПВВ «Майорск» женщина предъявила поддельное свидетельство о рождении ребенка

Гражданку Украины с поддельным документом задержали пограничники.

Женщина прибыла с ребенком на КПВВ в пешем порядке и предъявила на паспортный контроль свидетельство о рождении ребенка. В ходе проверки у пограничников возникли сомнения в подлинности данного документа.

При осуществлении дополнительной проверки с помощью специальных технических средств установлено, что документ подделан путем копирования.

Нарушительницу задержали и передали сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.