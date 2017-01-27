Насиров заявил, что увеличит доходы в бюджет на 100 миллиардов

Если фискальной службе это действительно удастся, то она увеличит этот показатель на 19,2 процента по сравнению с прошлым годом.



Глава ГФС Украины Роман Насиров представил планы фискальной службы на 2017-й год. По его словам, фискальная служба будет налаживать диалог с предпринимателями и при этом увеличит доходы в бюджет на 99,5 миллиардов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Планы ГФС в цифрах:

увеличение платежей НДС с ввезенных товаров на 31,3 миллиарда гривен;

увеличение платежей НДС с произведенных в Украине товаров на 26,3 миллиардов гривен;

увеличение поступлений от акцизного налога на 16,5 миллиардов гривен.

Чтоб наполнить бюджет на 99,5 миллиарда, нужно еще 25,4 миллиарда гривен. Откуда они возьмутся, в ГФС не уточняют.

По словам Насирова, НФС попытается детенизировать украинскую экономику за счет борьбы с налоговым мошенничеством и таможенными правонарушениями. Помимо этого служба займется электронизацией сервисов ГФС, а также усилением международного сотрудничества.

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