Фронтовая Горловка: вечером было тише, чем в других «горячих точках»

Тем не менее, обстановка на окраинах остается напряженной.

Основные события под Горловкой развернулись вечером. Кроме стрелкового применялись крупнокалиберные пулеметы, АГС, минометы, СПГ и, как утверждали очевидцы, «работал» танк. Позднее, местные жители сообщали о том, что юго-западе и западе было слышно тяжелое.

Намного жарче было в Ясиноватском районе, на мариупольском направлении, в окрестностях Докучаевска, под донецким аэропортом и, в целом, на западных окраинах Донецка. Как сообщили утром местные власти, в Петровском районе Донецка в результате боевых действий повреждения получили восемь домов. Также здесь частично отсутствует электроснабжение, перебит газопровод.

Информации о пострадавших, к счастью, нет.