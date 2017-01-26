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Фронтовая Горловка: Приходько рассказал о вопиющем случае черствости медиков

Четверг, 26 января, 2017

Вчера вечером в соцсети нынешний и.о. главы горадминистрации Горловки Иван Приходько написал о том, что в больнице долго не оказывали помощь раненому малышу, которого привезли после обстрела.

О том, что в результате боевых действий в районе Доломитного ранения получил трехлетний мальчик, «Кочегарка» уже сообщала. Теперь Приходько сообщил подробности халатного отношения к ребенку в больнице, куда его доставили после трагедии.

«…Никто из нас до недавнего времени не знал, что когда мальчика привезли во вторую больницу медсестры не приняли окровавленного мальчика и даже не вызвали врача с верхнего этажа. Даже не развернули одеяльце. Просто сказали это не к нам. Так было потеряно ещё пол часа. При покровительстве зама главного врача сей факт был скрыт и мы случайно узнали о нем пять дней назад. Нами начато расследование, все наши выводы будут поданы в прокуратуру, МВД и МГБ для дальнейших следственных действий…», — рассказал он.

По его словам, позднее, у женщин, проигнорировавших пострадавшего ребенка, «даже сидя на комиссии по расследованию данного факта, в глазах не было ни капли раскаяния».



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