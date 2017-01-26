Под Славяносербском расстреляли машину, водитель сгорел

Вчера, 25 января, на территории “ЛНР” прямым попаданием из противотанкового ракетного комплекса был уничтожен автомобиль — 56-летний водитель погиб на месте, три пассажира ранены, сообщают интернет-издания.

Как утверждают очевидцы, машина двигалась в светлое время суток по единственной дороге, ведущей из расположенного на линии соприкосновения населенного пункта.

В результате обстрела владелец автомобиля — местный житель — сгорел в нем заживо. Еще три человека получили ранения.