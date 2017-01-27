Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света?

В пятницу, 27-го января, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлено электроснабжение.

В связи с ремонтными работами с 9 до 14 час. без света останутся абоненты нескольких улиц в центральной части города: ул.Стахановская (№ 174-194), Беспощадного (№ 16-37), Григоращенко (№ 109-148), пр.Ленина (№ 141-193), Белинского (№ 70-123), Кутузова (№ 154-156), Красношапки (№ 9-20).

Кроме того, с 9.30 до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на нескольких улицах в пос. Октябрьский: ул.Ногина (№ 4, 6, 1-31), Бажова (№ 3-26), Нижнетагильская (№ 7-57), Батенкова (№ 1-9), Гастелло (№ 7-81).